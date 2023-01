Torino: il rettore del Politecnico Saracco parla a ’Nova’ di futuro dell’Ateneo, caso Intel-Italvolt e Olimpiadi 2026 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando di visione. La Città dello spazio di Torino è un progetto di cui si è parlato in più occasioni ma che ad oggi non ha un riconoscimento chiaro. C’è chi sostiene che il progetto sia fattibile e chi invece ritiene sia solo un sogno. Qual’è la sua visione?“Partiamo dalle cose concrete che abbiamo su questo territorio. Abbiamo una sede di Leonardo da 4 mila dipendenti; abbiamo Thales Alenia Space con 800 dipendenti; Altec che controlla e monitora (è una piccola Huston) quello che capita nella Stazione internazionale. Insomma, abbiamo molte competenze. E poi il Politecnico ogni anno laurea 300 ingegneri aerospaziali. Siamo una realtà forte anche nella ricerca, tanto che probabilmente coordineremo un partenariato esteso di circa 30 partner di portata nazionale per portare avanti con 80 milioni di euro dal Pnrr una ricerca applicata, per portare avanti la space economy nel nostro territorio. Noi abbiamo 12 mila metriquadri di laboratori nella futura Città. Contemporaneamente Finpiemonte sta guidando una cordata in cui entreremo anche noi. per creare una casa per le startup. Ospitiamo le startup questi piccoli pescolini a fianco di grandi cetacei come Leonardo, ma questo è il modo corretto oggi di concentrare le competenze e dare vitalità ad un settore e animarlo. Riassumendo: questa iniziativa ha tutti i crismi per avere successo”.Dietro di lei sono esposte con orgoglio le fiaccole Olimpiche. Quali aspettative ha sulle Universiadi e qual’è il suo pensiero sul possibile rientro del Piemonte delle Olimpiadi invernali 2026?“Sulle Olimpiadi 2026 il Politecnico è a disposizione per necessità di tipo competenziali, per rimettere a posto qualcosa in quel contesto che è molto tecnologico. Sul merito della vicenda Olimpiadi 2026, io da ingegnere e quasi da Italiano vedendo un grosso investimento in quel tempo (le Olimpiadi 2006) ancora non ammortizzato, vedrei molto negativamente la costruzione di qualcosa di analogo. Sono edifici che dovrebbero poi trovare un futuro di sostenibilità altrove come tutte le strutture Olimpiche. La logica porta ad una certa direzione. il campanilismo no. Credo che la logica in un periodo di crisi come quello odierno porterà al successo dell’operazione che vede il Piemonte rientrare nei Giochi. Per quanto riguarda le Universiadi, certamente potranno gravitare sulle stesse strutture sportive già dalle Olimpiadi. Vorremmo come università dare più peso anche alla componente formativa dell’evento. Non solo una festa dello sport. ma dell’università a tutto tondo. Vorremmo abbinate alle Universiadi delle challenge per l’innovazione, ovvero portare qui a Torino, ma anche nelle edizioni successive in altre Città e paesi, giovani da tutto il mondo a cimentarsi in gruppi stimolati da delle imprese con sfide dell’ innovazione a cui dare delle risposte. Potrebbe essere un modo per restituire il messaggio formativo e di ricerca”. (segue) (Rpi)