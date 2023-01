Torino: il rettore del Politecnico Saracco parla a ’Nova’ di futuro dell’Ateneo, caso Intel-Italvolt e Olimpiadi 2026 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nota dolente. I rappresentanti studenteschi del Politecnico di Torino hanno criticato l’attuale sistema economico e sociale che rende meno ugualitario l’accesso allo studio e allo stesso più competitivo l’ambiente universitario. Come risponde a queste obiezioni?“Io sono molto sensibile a questo personalmente. Ritengo sia sensato per un Paese come il nostro che non debba esistere nessuna barriera all’ingresso dell’università. Io credo che il nostro Paese abbia un problema forte nel meridione. La scarsa attrattività nelle aspirazioni degli studenti di formarsi nelle università del meridione è un problema per l’intero paese. Non mi interessa vedere gli studenti del meridione venire a studiare qui per una questione di supremazia della nostra scuola. Io guardo al problema del paese e dico che questo non ha tanto senso. Questi studenti si spostano qui e nonostante i tagli alle tasse che può dare l’università. hanno comunque dei costi importanti. Mi interessa averli qui per non vederli fuggire all’estero. Occorre in questo senso riuscire a far funzionare la tripla elica. Riuscire ad ampliare la zona di non tassazione aiuta molto. Questo significherebbe aumentare i finanziamenti delle università fino a quasi 2 miliardi. C’è anche il problema dei posti letto. A Torino abbiamo un numero di posti letto piccoli e in questo senso ne costruiremo di nuovi e abbiamo lanciato anche il progetto di gestione degli alloggi sfitti. Gli studenti stranieri stanno vivendo nella ricerca delle case la stessa situazione dei meridionali negli anni ’60, ma essi sono fondamentali per il Paese. Perché se noi portiamo come università di Torino 2 mila ragazzi stranieri che hanno preso diplomi all’estero, questi sono come delle nascite pronte a dare impulso all’economia. Passare da 2 mila a 5 mila potrebbe coprire il nostro problema di natalità come fanno in Canada”. (segue) (Rpi)