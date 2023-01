Università: domani a Ecolano l'inaugurazione del nuovo polo di Unipoc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università Popolare Cattolica (Unipoc) è attiva nel campo educativo e sociale, istituita allo scopo di promuovere, sviluppare e attuare i principi del programma di studio permanente, l'istruzione non formale, nell'ambito del miglioramento delle competenze sociali e professionali, realizza d'intesa e/o in partenariato con istituti e università italiane e straniere, corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, corsi universitari, attività didattiche e di ricerca. La Fondazione Teseo opera nel campo dell'orientamento e della formazione professionale, con l'obiettivo principale di operare come veicolo di incanalamento tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro. Le sue attività principali si concentrano sulla formazione professionale e continua, l'educazione degli adulti e l'orientamento dei giovani, crea programmi di educazione non formale per professionisti, organizza la formazione, prepara e attua progetti nazionali e comunitari nell'ambito della crescita del benessere sociale e partecipa attivamente al processo di creazione di una società civile basata sulla conoscenza, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo eventuali sovvenzioni, premi e borse di studio. (Ren)