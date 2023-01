Giornata della Memoria: Gemma: ricordare è un nostro dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 27 gennaio, ricordiamo le vittime di un crimine che, per dirlo con le parole della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, 'ha plasmato il nostro moderno progetto europeo incarnando una promessa senza tempo: mai più'. I testimoni oculari di quelle atrocità e i sopravvissuti ai campi di sterminio sono purtroppo sempre meno. Il tempo ci sta portando via i preziosissimi protagonisti del periodo più buio della nostra epoca". Così, in una nota, l'europarlamentare Chiara Gemma in occasione della Giornata della Memoria. "Spetta dunque - ha aggiunto - a noi raccogliere il testimone di questa memoria e divulgarla, sensibilizzando ogni bambino, ricordando ad ogni giovane e spronando ogni adulto affinché il ricordo non si affievolisca". "'Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario'. Con le parole di Primo Levi e con questo quadro, 'Il rifugiato' di Felix Nussbaum con cui al Parlamento europeo è stato inaugurato ieri il Memoriale dell'Olocausto, ribadiamo con forza: #WeRemember", ha concluso l'europarlamentare Gemma. (Ren)