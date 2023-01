© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visita di questa mattina alla centrale del Garigliano gestita da Sogin è stata altamente proficua. Alla presenza degli amministratori locali del territorio è stato importante rimarcare come l'attività di Decommissioning possa e debba essere valore aggiunto concreto per le amministrazioni locali". Lo ha dichiarato il deputato campano e capogruppo Lega in Commissione Ambiente della Camera, Gianpiero Zinzi.(Ren)