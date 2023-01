Parco Vesuvio: Patriarca (FI), buon lavoro a neo commissario De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro al nuovo commissario straordinario del parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca. Sindaco competente e appassionato e uomo del fare, saprà certamente valorizzare uno straordinario asset strategico non solo della Campania ma dell'intera Italia meridionale per farne un volano di crescita del territorio in chiave turistica". A dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia alla Camera. (Ren)