Cultura: Sangiuliano su missiva Leopardi, “Napoli attenta custode della memoria del poeta"

- Con l'importante acquisizione della lettera di Giacomo Leopardi, Napoli si conferma attenta custode della memoria del poeta di Recanati, che in questa città trascorse l'ultima parte della sua vita. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando la decisione del ministero della Cultura di esercitare il diritto di prelazione sulla compravendita di una missiva di Leopardi al cugino Giuseppe Melchiorri, altrimenti destinata a rimanere in mani private. Tale decisione ha permesso l'acquisizione di questo bene alla Biblioteca nazionale di Napoli, consentendone la pubblica consultazione. “È un'azione lodevole – ha proseguito il ministro –, rispondente in pieno a quella consapevolezza, propria di Leopardi, di quanto l'identità nazionale sia soprattutto un'identità culturale, così ben rappresentata nei versi de 'All'Italia': ‘O patria mia, vedo le mura e gli archi, e le colonne e i simulacri e l'erme, torri degli avi nostri’". (segue) (Rin)