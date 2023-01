Torino: il rettore del Politecnico Saracco parla a ’Nova’ di futuro dell’Ateneo, caso Intel-Italvolt e Olimpiadi 2026 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi debutterà il primo master dedicato alle tecnologie ad idrogeno guidato dal vostro ateneo. Lei ha parlato con scetticismo della totale conversione all’elettrico imposta dall’Europa. La pensa ancora così?“L’Europa ha fatto una scelta molto rigida sull’elettrico. Ha molti difetti questa decisione: penso alle materie prime e alle batterie. In generale, rischiamo di andare in crisi sotto vari punti di vista. Perché il litio e altre terre rare vengono prodotti in paesi dove non c’è garanzia di approvvigionamento continuo. Leggi Cina, che su questo ha contato moltissimo. Io credo che l’idrogeno potrà avere futuro in molti settori come treni o tir di lunga portata. Vedo molte società che stanno dedicando all’idrogeno e a sistemi ibridi con l’elettricità, molti studi e anche le grandi case automobilistiche tengono ben sotto occhio questo. Se si cambierà idea puntando verso l’idrogeno sarà sicuramente un sistema compatibile con l’ambiente e la sostenibilità che erano i primi problemi a cui l’indirizzo Europeo dell’auto elettrica voleva rispondere. In Giappone hanno avuto un’impostazione che mi piaceva di più, ovvero quella della neutralità tecnologica: se vogliamo abbattere la Co2 di origine antropica qualsiasi soluzione è utile purché arrivi all’obiettivo e questo crea anche una competizione in grado di far evolvere di più le tecnologie. Questo sistema andrebbe anche a salvaguardare i nostri forti know how sui motori a combustione interna, che potrebbero andare ad idrogeno. Il quadro è variegato, non è detto che non cambi nei prossimi anni. Io credo che l’idrogeno avrà un ruolo importante”.Anche sul Pnrr non avete risparmiato perplessità rispetto alla burocrazia e alla mancanza di regia nella gestione dei fondi. La situazione è rimasta invariata?“Io ho avuto modo di toccare con mano la proattività con cui il Comune e la Regione ci hanno permesso di entrare rapidamente nella Città dell’aerospazio. La bestia burocratica la si può affrontare ma bisogna avere tutti una buona volontà. E, paradossalmente, sono proprio i giuristi quelli che riescono a trovare una modalità che renda compatibili questioni di rigore (sull’assegnazione degli appalti, sulla sicurezza, la bonifica dei suoli e via discorrendo), con la fattibilità. Questa mannaia che il Pnrr pone sulle scadenze ha messo un pò sotto pressione le menti di chi quantomeno farebbe brutta figura. Io vorrei l’orgoglio e la gioia di rispettare le scadenze, ma quantomeno la brutta figura sta facendo effetto”. (segue) (Rpi)