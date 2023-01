Torino: il rettore del Politecnico Saracco parla a ’Nova’ di futuro dell’Ateneo, caso Intel-Italvolt e Olimpiadi 2026 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il suo ultimo anno da rettore. Qual’è il lascito più importante della sua presidenza e il progetto futuro che avrà più ripercussioni negli anni a venire?“Io fui eletto all’inizio del 2018 sulla base di un programma che mirava a far diventare la nostra università un motore della nostra società. Era un programma abbastanza di rottura rispetto ad un’università che, pur puntando all’eccellenza, non la rendeva necessariamente utile all’industria di questo paese. Io sono partito dal presupposto che chi ci finanzia è il nostro paese e noi dobbiamo cercare di fare il bene del nostro paese. Il modello formativo di tipo trasmissivo che abbiamo visto fino ad adesso non premiava i ragazzi. Li faceva laureare a 7 anni di distanza dall’iscrizione portandoli a contribuire al paese mediamente solo dopo 9 anni, magari andandosene all’estero. Quindi abbiamo strutturato l’Ateneo in due punti. Primo, laureare prima e far sì che gli studenti siano più creativi e lavorino come lavoreranno nelle imprese già nel momento in cui si formano; secondo, fare in modo che le imprese si avviluppino intorno al politecnico nelle aree di sviluppo che abbiamo in Città. E’ importante che l’università si prefigga di creare posti di lavoro. Non si era mai detto prima: è qualcosa di nuovo ed è importante oggi”. (Rpi)