Pd: Boccia, serve la rivoluzione di Elly Schlein

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Congresso "non può essere una conta tra gruppi locali e, men che meno, una corrida tra gruppi contrapposti perché non è questo quello che si aspettano le elettrici e gli elettori della sinistra italiana. Questo Congresso del Pd è rifondativo ed è, per la prima volta nella storia dal 2007, il più incerto. È in atto un confronto su idee di sinistra alternative di Paese, partito e società. Non me ne vogliano gli altri compagni di partito che stimo e rispetto molto, ma il Pd oggi non ha bisogno di un amministratore di condominio: ha bisogno di una vera rivoluzione ed Elly Schlein è l'unica che può farla. Su lavoro, clima, diritti, forma partito e partecipazione con Elly si cambia tutto". Lo ha detto Francesco Boccia, senatore del Pd e coordinatore della mozione Schlein al Congresso del Partito democratico, oggi ad Avellino per presentare la mozione in sostegno di Elly Schlein. (Rin)