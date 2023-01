Calcio: Pintedosi su scontri, dobbiamo agire, al vaglio provvedimenti di massimo rigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri fra tifosi avvenuti a Pagani, come quelli nella stazione di servizio di Badia al Pino “confermano la necessità di agire con fermezza e mettere a punto specifiche strategie di prevenzione e contrasto della violenza delle tifoserie organizzate: lavoriamo su specifiche linee di indirizzo per adottare, a legislazione vigente, provvedimenti di rigore improntati a criteri di massima precauzione”. A dirlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative urgenti in ordine agli incidenti verificatisi in occasione della partita Paganese-Casertana e intendimenti per evitare il ripetersi di simili episodi. (Rin)