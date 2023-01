Decreto Ischia: Occhiuto (FI), serve piano complessivo contro rischi idrogeologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi sopravvive alla tragedia, ha il diritto di ricominciare e lo Stato ha il dovere di aiutarlo a ricominciare. Ma dobbiamo difenderci meglio, dobbiamo salvaguardare il nostro territorio con un piano più complessivo che riguardi i rischi idrogeologici ai quali il nostro paese è esposto”. Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto intervenendo in Aula durante la discussione generale sul dl Ischia. “Nell'immediato – ha proseguito - era necessario disporre la sospensione di una serie di termini e sostenere i comuni interessati che hanno perso il gettito dei tributi sospesi: con questo decreto lo abbiamo fatto. Ma serve un progetto complessivo per la cura di una Italia tanto bella quanto delicata per la sua connotazione idrogeologica. L’abusivismo è un problema su cui si deve intervenire in maniera decisa, ma serve anche un programma di monitoraggio più costante e analitico delle aree più a rischio. E sarebbe opportuno pensare ad un codice dell'emergenza che si attivi ipso iure in caso di calamità idrogeologica, prevedendo un ampio ventaglio di tutele e accorgimenti nel caso di evento infausto. Serve una legislazione complessiva che tenda ad obiettivizzare e codificare sia l’approccio preventivo sia quello successivo all’evento. Insomma il nostro dovere è garantire più sicurezza alle persone e salvaguardare un patrimonio unico al mondo”, ha concluso. (Rin)