Decreto Ischia: Matera (Fd'I), grazie a governo Meloni nessuno sarà abbandonato

- "Il governo Meloni sulla tragedia che ha colpito Ischia è intervenuto con tempestività e con uno stanziamento istantaneo di 2 milioni di euro a cui si sono aggiunti, dopo soli cinque giorni, altri fondi. E grazie al decreto varato dall'esecutivo ne sono stati stanziati altri 85, ai quali dovremo aggiungere i 25 che come maggioranza ci siamo impegnati a reperire". Lo ha dichiarato in Aula al Senato, durante la discussione del dl Ischia, Domenico Matera, senatore di Fratelli d'Italia. "Ci rendiamo conto che questo è molto ma non è la soluzione definitiva, per questo terremo alta l'attenzione e se ci accorgeremo che i fondi non saranno abbastanza interverremo con altri stanziamenti, perché nessuno ad Ischia si dovrà sentire solo, abbandonato e dimenticato in un angolo. Appronteremo studi dettagliati per tutelare sia l'isola che i suoi cittadini e siamo già al lavoro per risollevare il comparto economico e turistico, perché crediamo che questo sia il modo migliore per dimostrare vicinanza, non le polemiche di chi per anni ha avuto occasione di prevenire ma non ha fatto niente", ha aggiunto. "Fratelli d'Italia per gli ischitani, e per chiunque verrà colpito da tragedie nella nostra Nazione, c'è e ci sarà, e ringraziamo tutti le coloro che si sono impegnati perché Ischia non rimanesse sola con la sua tragedia. A partire dai tantissimi volontari e forze dell'ordine che poche ore dopo l'alluvione erano già sul posto per portare aiuto", ha concluso Matera.(Rin)