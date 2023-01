Campania: Gaeta (Ev/Demos), trentamila nuove richieste di edilizia residenziale pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna fare presto per rispondere all'enorme richiesta di alloggi, prevenendo occupazioni da parte dei non aventi diritto che, di fatto, rallenterebbero la realizzazione dei progetti previsti – ha proseguito la consigliera Gaeta. Ci sono situazioni molto complesse come nel comune di Napoli, dove si sono registrate ben 8.747 nuove domande così come nella provincia stessa del capoluogo partenopeo che, da sola, ha fatto registrare il 70% del totale delle domande. Vigileremo affinché le procedure per arrivare alla nuova graduatoria di aventi diritto vengano completate nei tempi previsti dopo gli opportuni controlli delle istanze presentate". "I Comuni si troveranno a vivere situazioni di emergenza per collocare provvisoriamente le famiglie che attualmente vivono negli alloggi destinatari di progetti di riqualificazione – ha concluso la consigliera – è dunque indispensabile pianificare per tempo la fase transitoria onde evitare di perdere preziose risorse economiche". (ren)