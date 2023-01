Sicurezza: Piantedosi, avanti su rafforzamento organici e presidi forze Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accanto all’incessante affinamento delle capacità investigative dobbiamo insistere sulla presenza fisica delle forze dell’ordine sul territorio e dunque sul rafforzamento di organici e presidi”. Lo ha chiarito il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative per potenziare l'attività di controllo del territorio svolta dalle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. “Il governo, pur nella difficile congiuntura economica, ha dato un primo, concreto, segnale di attenzione istituendo un fondo per le assunzioni delle forze di Polizia e dei vigili fuoco, finanziato con 90 milioni nel 2023, 95 per i due anni successivi, fino ad arrivare a 125 milioni l’anno dal 2033”. (Rin)