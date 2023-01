Napoli: Striano, con scuole e famiglie alleanza per corrette abitudini alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore all’Istruzione del Comune di Napoli Maura Striano ha partecipato oggi, insieme al presidente della Municipalità 9, Andrea Saggiomo, al primo degli incontri programmati sul tema della refezione scolastica. Sono intervenuti la referente Asl per la sorveglianza nutrizionale Paola Vairano, i rappresentanti dei genitori individuati dalla Municipalità e la Commissione refezione municipale. L'obiettivo degli incontri che si terranno in tutte le Municipalità è quello di promuovere uno stile di vita sano a partire dall'infanzia. “Mangiare a scuola fa parte del percorso educativo – ha sottolineato l’assessore Striano – abbiamo quindi voluto avviare questo dialogo con genitori e nutrizionisti per costruire un’alleanza con le famiglie e con le scuole sulle corrette abitudini alimentari che devono entrare a far parte del quotidiano dei ragazzi e non limitarsi al pasto consumato in classe".(ren)