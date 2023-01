Trasporti: Grant (Lega), in arrivo fondi per la Campania a ristoro degli oneri del Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania è in arrivo la quota parte dei 5 miliardi di euro destinati alle regioni italiane a ristoro degli oneri per il trasporto pubblico locale. Un altro contributo importante alla nostra regione grazie al lavoro del ministro Salvini e del Ministro Giorgetti. Le risorse in questione rappresentano l'80 per cento dell'apposito Fondo nazionale per il concorso dello stato al Tpl e sono destinate a coprire le spese correnti relative a servizio pubblico e regionale delle regioni a statuto ordinario. Ci auguriamo che vengano ben impiegati, certi di aver contribuito al miglioramento della qualità dei trasporti locali, a vantaggio di tutti i cittadini campani". Così l'eurodeputato della Lega e commissario regionale in Campania Valentino Grant. (ren)