Agroalimentare: Coldiretti, primo vino Igt con sistema anticontraffazione Zecca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesca Reich, evidenzia: "Il Poligrafico ha realizzato uno strumento sicuro, tecnologicamente avanzato ed integrato con il sistema di certificazione di qualità che consente di distinguere un prodotto autentico e tracciato da uno contraffatto o non riconosciuto. I sigilli sono infatti progettati con sistemi di sicurezza sempre più evoluti, assimilabili a quelli impiegati per la produzione di banconote, ed una volta apposti su ciascuna bottiglia la identificano univocamente e ne moltiplicano i servizi offerti ai consumatori e a tutta la filiera". (Com)