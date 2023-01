Sicurezza: Piantedosi, presto nuove misure per velocizzare rilancio passaporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A livello nazionale sono in fase di attuazione misure organizzative orientate ad una più efficiente evasione delle richieste di passaporto”. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a rendere omogenea sul territorio nazionale la tempistica necessaria per l'emissione dei passaporti, garantendo a tutti i cittadini il diritto alla libertà di movimento. Nella provincia di Cagliari, oggetto dell’interrogazione “è stato registrato un significativo aumento delle richieste di passaporti, nell’ordine di alcune migliaia. Per tutto il mese di dicembre - ha aggiunto - l’ufficio passaporti della Questura di Cagliari ha fato delle aperture straordinarie ed ha incrementato i posti per le prenotazioni: nel solo mese di dicembre sono state presentate 550 istanze in più”. (Rin)