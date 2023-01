Napoli: nuova riunione del Tavolo tecnico per riqualificazione del verde urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico per la riqualificazione del Verde Urbano sul territorio del Comune di Napoli. La seduta odierna è stata incentrata sulle problematiche relative alla riqualificazione degli assi stradali della Collina di Posillipo, interessati, negli ultimi anni dal crollo e dall'abbattimento di numerosi esemplari di pino. L'argomento principale è stato la discussione in merito ad un focus botanico, agronomico, entomologico e paesaggistico incentrato sullo stato attuale dei Pini presenti e sugli attacchi parassitari cui gli stessi sono soggetti. Dal focus è emersa la raccomandazione, su base scientifica, di non reimpiantare Pini domestici nel sito del progetto; pertanto, le informazioni raccolte saranno essenziali per la prosecuzione delle attività di progetto.(ren)