Acqua: Consorzio di bonifica lancia terza Conferenza per l’area media del bacino dei Regi Lagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno: ha tenuto oggi la terza “Conferenza programmatica sugli interventi di bonifica idraulica” dedicata ai Comuni dell’area media del Bacino dei Regi Lagni nella Sala Giunta del Municipio di Santa Maria Capua Vetere a Via Albana n. 85. L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto della situazione all’indomani dell’inondazione che ha colpito la sinistra del fiume Volturno, per altro danneggiando anche strutture consortili per circa 2 milioni di euro, tra queste l’idrovora di Casa Diana a Castel Volturno. Dei danni alle strutture sono state già prontamente informate le autorità regionali competenti. “Stamane abbiamo ascoltato i comuni che più hanno vissuto le ore drammatiche della piena del fiume Volturno. Si è creato un clima di assoluta fiducia nei confronti del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, perché proprio in quelle ore il Consorzio, andando ben oltre le proprie competenze relative alla manutenzione dei canali di bonifica e non dei fiumi, ha messo a disposizione le proprie competenze per avvisare per tempo la cittadinanza della piena, evitando così problemi per le persone", ha affermato il commissario dell’ente Francesco Todisco a margine dell’incontro. (segue) (ren)