Agroalimentare: Coldiretti, primo vino Igt con sistema anticontraffazione Zecca

- Con l'avvio di una significativa intesa tra Coldiretti, Sannio Consorzio Tutela Vini, Agroqualità e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, prende vita la prima sperimentazione di un sistema di anticontraffazione e tracciabilità per tutto il settore vitivinicolo ad indicazione geografica tipica (Igt). L'intesa - si legge in una nota - è stata siglata a palazzo Rospigliosi a Roma alla presenza, dei presidenti di Coldiretti, Ettore Prandini, e del Sannio Consorzio Tutela Vini, Libero Rillo, degli amministratori delegati di Agroqualità, Enrico De Micheli, e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesca Reich. Con l'obiettivo di valorizzare e rafforzare i sistemi di sicurezza e garanzia del settore Igt - si legge in una nota - il Consorzio ha deciso di adottare, per primo, il modello di anticontraffazione e tracciabilità realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'accordo di collaborazione, di durata triennale, è incentrato sull'impiego da parte di tutti i produttori della denominazione del Benevento Igt di un sistema di sicurezza e garanzia costituito dall'applicazione di un sigillo antifrode sulle bottiglie di vino. Ad integrazione della sicurezza fisica, la soluzione offerta attraverso l'utilizzo dell'app - Trust your Wine, permette al consumatore di ottenere informazioni a garanzia della qualità certificata del prodotto, della filiera e del territorio di origine aprendo uno spazio di comunicazione diretto ed innovativo fra produttore e consumatore. "Il vino made in Italy è uno dei nostri migliori ambasciatori nel mondo come dimostra il record storico per le esportazioni che a livello globale hanno sfiorato gli 8 miliardi di euro nel 2022 grazie ad una crescita a due cifre delle vendite all'estero", afferma il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "a trainare il successo del vino italiano è la continua ricerca della qualità che va comunicata con la trasparenza in etichetta e l'informazione al consumatore per combattere le contraffazioni e garantire la tracciabilità". (segue) (Com)