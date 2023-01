Decreto Ischia: via libera definitivo da Aula Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo da parte dell’Aula del Senato, con 85 sì, nessun voto contrario e 55 astenuti, al decreto recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera. "L’intervento normativo in esame - si legge nel testo - disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei Comuni dell’isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l’isolamento di diverse località, nonché l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Questi primi interventi sono volti essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali; è prevista inoltre la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare del tribunale di Napoli avente sede a Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022".(Rin)