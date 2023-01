Campania: Gaeta (Ev/Demos), trentamila nuove richieste di edilizia residenziale pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza casa in Campania è un tema che va affrontato in modo sistemico. Nella nostra regione ci sono 31.717 famiglie che hanno fatto richiesta di un alloggio di edilizia residenziale pubblica alle quali bisogna dare risposta immediata anche per stroncare il fenomeno delle occupazioni abusive. In quest'ottica c'è la necessità di fornire ai comuni tutta l'assistenza possibile affinché riescano a fare chiarezza sulle reali disponibilità del loro patrimonio immobiliare, sulla composizione e sulle specificità dei nuclei familiari aventi diritto e, soprattutto, sulla regolarizzazione e sul completamento delle attività istruttorie delle domande di sanatoria". Lo ha dichiarato Roberta Gaeta, consigliera regionale di Europa Verde – Demos, che ha presentato in aula un'interrogazione per conoscere le risultanze dell'avviso pubblico per l'assegnazione degli alloggi Erp. (segue) (ren)