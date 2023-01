Acqua: Consorzio di bonifica lancia terza Conferenza per l’area media del bacino dei Regi Lagni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è la necessità che sulla questione ‘fiume Volturno’ ci sia una lettura idraulica condivisa nella quale tutti gli enti preposti facciano la propria parte per competenza", ha sottolineato Todisco, che ha concluso: "Abbiamo, poi presentato le attività di manutenzione ordinaria che stiamo attuando e ascoltato ulteriori esigenze da parte dei comuni. A questo dialogo crediamo molto e siamo convinti che questa sia la strada giusta per assicurare una efficiente manutenzione idraulica del territorio". Questa conferenza fa parte della fase di consultazione itinerante dei territori che l’ente di bonifica ha avviato con l’incontro di Camposano (Napoli) del 19 dicembre 2022 e di Castel Volturno del 18 gennaio scorso, quando sono state sentite le istanze dei comuni dell’area alta e bassa dei Regi Lagni. Si è trattato di due incontri nei quali si è dato evidenza delle attività che il Consorzio ha in corso e di quelle programmate, e si è potuto ascoltare le diverse richieste dei Comuni che sono emerse dal dibattito. Le Conferenze programmatiche danno seguito agli impegni assunti dal commissario Todisco durante l’ultima assemblea Anci tenutasi il 10 novembre 2022. (ren)