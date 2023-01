Campania: Gaeta, a Napoli moltissimi alloggi occupati. Serve controllo e monitoraggio - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "La situazione di Napoli e non solo, vede moltissimi alloggi pubblici e non occupati, questo accade perchè c'è un grande bisogno ma anche forse uno scarso controllo e monitoraggio, quindi anche delle procedure che non sono mai state messe in campo e mai attuate". Così Roberta Gaeta, coordinatrice Regionale Democrazia Solidale-Demos per la Campania, a margine dell' interrogazione sull’anagrafe del fabbisogno abitativo e relative graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (ren)