Napoli: Lieto e De Iesu presenti alla Messa per il Santo Patrono della polizia Locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice sindaco di Napoli, Laura Lieto, e l'assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, sono intervenuti, nella Basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito, alla Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo Monsignor Battaglia per la ricorrenza di San Sebastiano Martire, santo patrono della Polizia Locale. Alla celebrazione hanno preso parte rappresentanti delle amministrazioni locali, autorità civili e militari ed il Comandante Ciro Esposito. Un sentito ringraziamento a Don Mimmo Battaglia, per le parole incoraggianti, ed agli agenti della Polizia Locale è venuto dal vice sindaco Lieto e dall'assessore De Iesu che hanno sottolineato con grande forza il lavoro compiuto ogni giorno. "Siamo consapevoli delle difficoltà che affrontate quotidianamente - hanno detto - e per questo dall'Amministrazione vi giunga il più vivo ringraziamento per il vostro impegno, per la differenza che ognuno di voi fa ogni giorno mettendoci il cuore e la giusta attenzione, continuando ad essere vicini alla gente".(ren)