Imprese: Unioncamere Campania lancia “Export Check-Up" per sostenere internazionalizzazione Pmi

- Uno strumento nuovo è stato messo in campo da Unioncamere Campania, presieduta da Ciro Fiola. E' il servizio gratuito "Export Check-Up", lanciato nell'ambito della rete Enterprise Europe Network (Een). Si tratta di un supporto digitale basato sull'intelligenza artificiale in grado di valutare la propensione delle Pmi ad operare sui mercati esteri. In base ai risultati sarà possibile definire un percorso dedicato di crescita internazionale. "Con l'iniziativa Export Check-Up – ha spiegato il presidente Fiola - vogliamo offrire un supporto concreto alle Pmi campane, che desiderano espandere la loro presenza sui mercati internazionali. Siamo convinti che l'internazionalizzazione sia una chiave di successo per le imprese e vogliamo aiutarle ad affrontare questa sfida, attraverso la consolidata esperienza della rete Enterprise Europe Network. In questo quadro gioca un ruolo molto importante l'utilizzo delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale". (ren)