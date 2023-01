Sicurezza: Piantedosi, alcune criticità in rilascio passaporti, già in atto interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alle criticità riscontrate in alcuni Comuni per il rilascio dei passaporti sono stati messi in campo “interventi per ridurre tempi di attesa, estendendo il numero di giorni di apertura, programmando degli open day e attivando gruppi di lavoro di operatori dedicati”. Lo ha rimarcato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti. “In alcune province - ha aggiunto - la situazione si è normalizzata ma permangono criticità nei comuni più popolosi, specie nel nord del Paese”. (Rin)