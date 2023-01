Istat: banda ultra-larga, nel Mezzogiorno quota di accessi inferiore alla media nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di “Penetrazione della banda ultra-larga”, che si riferisce alla quota di sottoscrittori di abbonamenti in Banda ultra-larga sulla popolazione residente, conferma i progressi compiuti ma anche il persistere di divari territoriali significativi. Tale componente nel 2015 a livello nazionale risultava particolarmente bassa (poco più del 2 per cento a fronte di una media europea del 22 per cento) ma nel 2020 lievita al 20,4 per cento. E' quanto emerge dal focus dell'Istat sui divari territoriali nel Pnrr: dieci obiettivi per il Mezzogiorno. L’incremento è stato molto significativo soprattutto a partire dal 2018 (12,7 per cento a fronte del 7 per cento dell’anno precedente): si passa da una quota del 22 per cento circa nelle regioni del Nord, al 22,8 per cento del Centro, per scendere al 18,4 per cento al Sud e al 17,5 per cento nelle Isole. Si noti anche come nelle regioni del Centro-Nord una quota largamente maggioritaria di popolazione risieda in contesti caratterizzati da un’ampia diffusione della banda ultra-larga, e ciò determina maggiori opportunità in termini di “connettività”. Nel Mezzogiorno lo scenario è opposto: 3 province su 4, in cui risiede il 60 per cento circa della popolazione, hanno una quota di accessi inferiore alla media nazionale e poco meno di 1 residente su 5 vive in contesti molto distanti da questo standard.(Rin)