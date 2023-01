Sanità: Pellegrino, bisogna avere registro tumori aggiornato in tempo reale - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Situazione intollerabile i ritardi sui registri dei tumori della Regione Campania. I dati sono fermi dal 2014, completamente fuori le indicazioni delle linee guida internazionali. Io penso che oggi bisogna avere un registro tumori aggiornato in tempo reale. In un era tecnologia dove con un clic possiamo conoscere tutto in tempo reale, e lo abbiamo visto con il covid con il bollettino quotidiano, non vedo perchè oggi non possiamo utilizzare lo stesso sistema, coinvolgendo i medici di medicina generale e coinvolgendo la piattaforma che già abbiamo utilizzato per il covid". Così Tommaso Pellegrino, consigliere regionale, sul registro tumori della Campania a margine del question time del consiglio regionale della Campania. (ren)