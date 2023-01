Governo: Zangrillo, entro gennaio 30 procedure di semplificazione amministrativa nell'ambito del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il mese di gennaio saremo in grado di definire circa 30 procedure di semplificazione amministrative, relative al comparto dell’artigianato e delle attività produttive, a disabilità, ambiente ed energia, edilizia e telecomunicazioni, nell’ambito delle azioni contemplate dal Pnrr. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, inaugurando a Novara gli incontri con gli studenti dell’Università del Piemonte Orientale (Upo) organizzati per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per l’Economia e l’Impresa. "L’efficienza della pubblica amministrazione passa innanzitutto attraverso le persone: investire sul capitale umano, premiare il merito e le competenze è la sfida che abbiamo davanti per imprimere, per quanto possibile, un’accelerazione al rinnovamento non solo tecnologico ma anche, e soprattutto, culturale e organizzativo del personale pubblico - ha continuato Zangrillo -. (segue) (Rpi)