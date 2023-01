Governo: Zangrillo, entro gennaio 30 procedure di semplificazione amministrativa nell'ambito del Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Efficienza della Pubblica amministrazione come presupposto della democraticità del sistema istituzionale. Le molteplici sfide che oggi siamo chiamati ad affrontare richiedono a gran voce una maggiore presenza di giovani in grado di maneggiare saperi e conoscenze eterogenee, trasversali e mutevoli, non da ultimo anche quelli provenienti dal mondo economico e aziendale. Le organizzazioni che funzionano, le organizzazioni virtuose, sono quelle che sono capaci di mettere in connessione vecchie e nuove generazioni, e creare quel mix che consente di disporre di solide esperienze ma, al tempo stesso, di poter investire su nuove forze e su nuove energie. L'efficienza della Pa può avere evidenti ricadute in termini di democraticità del sistema istituzionale nonché in termini di crescita e sviluppo sociale ed economico", ha concluso Zangrillo. (Rpi)