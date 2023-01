Napoli: massiccio intervento della polizia locale ai Quartieri Spagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da indirizzo del sindaco, Gaetano Manfredi, e dell'assessore comunale alla Sicurezza, Antonio De Iesu, al fine di dare un segnale di ripristino della legalità sul territorio, la Polizia Locale di Napoli ha effettuato un massiccio intervento ai Quartieri Spagnoli. Sono stati rimossi numerosi paletti abusivi collocati da ignoti al fine di riservarsi spazio antistante la propria attività, le private abitazioni o anche solo per riservarsi un posto auto. Molte anche le fioriere poste senza alcuna autorizzazione da ignoti, sottraendo lo spazio pubblico alla collettività per scopi personali. Durante l'intervento gli agenti hanno sanzionato anche tutte le autovetture rinvenute in sosta vietata, prelevando con carro attrezzi quelle che creavano intralcio alla circolazione. Nel dettaglio sono state rimosse 71 fioriere e tagliati 87 paletti abusivi, prelevata una pedana in ferro. Complessivamente sono state riscontrati, e verbalizzati, 109 divieto di sosta, rimosse 3 autovetture con carro gru mentre una quarta è stata sottoposta a fermo amministrativo perché il conducente era sprovvisto di idonea patente di guida. Ulteriori interventi analoghi saranno assicurati nelle prossime settimane in altri quartieri della città. (Ren)