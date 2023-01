Sanità: Schillaci, su carenza farmaci daremo risposta concreta a necessità cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di farmaci "è un tema che ricorre periodicamente" ma come governo "saremo in grado di fare in modo che i cittadini trovino una risposta concreta alle loro necessità". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ai microfoni di “Sabato anch'io” su Rai Radio1. "L'11 gennaio ho convocato il tavolo permanente sull'approvvigionamento dei farmaci", ha ricordato. "E' giusto avere azioni rapide per rendersi conto dei farmaci che mancano e trovare alternative. Bisogna ribadire che c'è un'ampia possibilità di farmaci equivalenti", ha aggiunto il ministro. "L’Italia ne prescrive pochi rispetto alle altre nazioni europee. Inoltre le farmacie possono fornire prodotti galenici", ha ribadito Schillaci. (Rin)