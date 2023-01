Spettacoli: sabato e domenica in scena al Teatro Bolivar "Cazzimma e arraggia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna a Napoli lo spettacolo "Cazzimma e arraggia", in scena sabato 28 e domenica 29 gennaio al Teatro Bolivar di Materdei. Lo spettacolo dei partenopei Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, racconta l'avventura di due sciarmati dirigenti calcistici – Fulvio Sacco e Errico Liguori - che provano a scrivere la storia del calcio e di una città, acquistando il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. "Cazzimma e arraggia", con coaching del drammaturgo Armando Pirozzi, due volte premio Ubu per il miglior testo, si ispira all'intervista degli autori a Corrado Ferlaino, ex presidente del club partenopeo, al quale hanno chiesto dell'affare sportivo che ha regalato gioia e orgoglio ai tifosi azzurri, in una città in cui il gioco del calcio assume il valore di appartenenza identitaria e di memoria collettiva. (ren)