Cultura: Sangiuliano, professionisti fondamentali per gestione economica del patrimonio culturale italiano

- "L'Italia ha due grandi pilastri economico produttivi su cui puntare. Uno è l'impresa, con la capacità straordinaria dimostrata dal secondo dopoguerra in poi di trasformare materie prime in prodotti applicando a questo processo il genio italico. L'altro pilastro è la cultura intesa non solo come conservazione e capacità di tutelare l'enorme patrimonio trasmesso dal passato, ma anche come elemento di sviluppo ed economia. Tutte le analisi dicono che nei prossimi anni aumenterà numero delle persone che vorranno viaggiare, animate da fame di conoscenza. In questo scenario l'Italia è un colosso mondiale culturale. Siamo la nazione in grado di offrire più di ogni altro Paese al mondo. I nostri siti museali fanno registrare già oggi numeri da record come testimoniano le statistiche registrate agli Uffizi a Firenze, al Parco archeologico del Colosseo e in quello di Pompei, al Mann di Napoli e in tanti altri siti. La Cultura dunque è sì conservazione ma è anche una grande leva economica di sviluppo che incrocia il turismo. Abbiamo bisogno di figure professionali che sappiano portare in una dimensione di gestione economica e aziendale questo intero patrimonio facendone un grande motore economico". Così, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, nel videomessaggio indirizzato ai partecipanti del VI Forum nazionale dei Commercialisti e degli Esperti contabili in corso a Milano. (Ren)