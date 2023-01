Calcio: Piantedosi, per tifosi violenti sanzioni adeguate, al vaglio tutte le misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli scontri avvenuti ieri a Pagani, in provincia di Salerno, "discuteremo le sanzioni con il capo della polizia e con gli organismi del Viminale. Le sanzioni saranno adeguate alla gravità di questi episodi, che dimostrano un modo di vivere lo sport in maniera diversa da quella che noi immaginiamo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine all'inaugurazione della Palestra della Legalità dell'Opera Don Giustino, nel quartiere San Basilio, a Roma. Per contrastare episodi così violenti "nulla può bastare di per sé. Il daspo e tutti gli strumenti sanzionatori sono previsti dalla legge e sono necessari, devono essere tenuti in considerazione", ha concluso Piantedosi. (Rer)