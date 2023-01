Cultura: la biblioteca nazionale di Napoli acquisisce lettera autografa di Leopardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Biblioteca nazionale di Napoli - ha dichhiarato la direttrice Maria Iannotti - orgogliosa di essere custode dell'eredità del poeta più amato dagli italiani, è da tempo impegnata, sostenuta dalla Direzione Generale Biblioteche del ministero della Cultura diretta da Paola Passarelli, in un costante e paziente sforzo di ricognizione per integrare ulteriormente anche il nucleo delle lettere scritte, invece, dallo stesso Leopardi ed indirizzate a letterati, familiari ed amici, delle quali spesso si sono perse le tracce, compromesse dall'avvicendamento degli eredi, L'epistolario leopardiano si rivela di fondamentale importanza per una maggiore comprensione della personalità e del pensiero di Leopardi svelando aspetti artistici, poetici e personali legati a specifici luoghi e momenti storici. Le testimonianze autografe delle lettere permettono di accertare e confermare fatti, già noti in letteratura e citati nelle copie pubblicate. Si ringrazia la Direzione Generale Biblioteche del ministero della Cultura che, con il suo intervento, ha permesso dal 2018 ad oggi l'acquisizione di sei lettere leopardiane di particolare interesse bibliografico e storico e questa non è da meno". (Ren)