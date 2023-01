Province: de Pascale incontra viceministra Gava, condivisione su controriforma, ora chiarezza su funzioni ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle Province e la ridefinizione delle funzioni ambientali sono stati al centro dell’incontro avuto oggi dal presidente dell’Upi Michele de Pascale con la viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava. “Un incontro molto positivo – dichiara de Pascale – nel quale la viceministra Gava ha tenuto a sottolinearci la piena condivisione sulla necessità di arrivare presto ad una controriforma delle Province che restituisca a queste istituzioni la possibilità di svolgere il ruolo di enti di investimento sui territori, di promozione dello sviluppo e di sostegno ai Comuni". Per de Pascale "il riordino delle funzioni ambientali, che dopo l’entrata in vigore della Legge 56/14 sono state assegnate in maniera del tutto disomogenea e spesso sono finite in capo ad enti strumentali, tanto che la stessa Corte Costituzionale è intervenuta con un giudizio a censura, è una delle questioni chiave da affrontare. Senza aprire conflitti sul territorio tra istituzioni, ma trovando piuttosto, con la collaborazione di tutti, il disegno migliore possibile per garantire a cittadini e imprese un quadro istituzionale efficiente. Un percorso su cui la Viceministra ci ha assicurato sostegno e disponibilità”, conclude il presidente dell'Upi. (Rin)