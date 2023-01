Mafia: Meloni, carcere duro strumento fondamentale, lo Stato c’è e non intende arretrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per noi è stato giusto garantire che la normativa antimafia, a partire dal carcere duro, immaginata e costruita da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, potesse continuare ad operare e ad essere uno strumento fondamentale nelle mani dello Stato per combattere la criminalità organizzata. Un segnale chiaro e forte per dire che lo Stato c'è e non intende arretrare”. È quanto si legge nel messaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a padre Maurizio Patriciello, parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano (Napoli), in occasione della Santa Messa in memoria di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale a Napoli, ucciso il 14 aprile 1981. “La battaglia contro ogni mafia prosegue e noi faremo ogni cosa possibile per vincerla”, aggiunge Meloni.(Rin)