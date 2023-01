Camorra: Meloni, Italia ha bisogno di persone che non si voltano dall’altra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia “non potrebbe fare a meno di persone come te che, ogni giorno, si mettono al servizio della propria comunità e non si rassegnano all’idea che non si possa cambiare nulla. Uomini e donne che non riescono a voltarsi dall’altra parte, che non ci pensano due volte a mettersi in gioco e sanno che le buone azioni non sono inutili ma generano frutti”. È quanto si legge nel messaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a padre Maurizio Patriciello, parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano (Napoli), in occasione della Santa Messa in memoria di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale a Napoli, ucciso il 14 aprile 1981. “La speranza e il bene – sottolinea Meloni - sono contagiosi: si propagano e cambiano radicalmente ciò che raggiungono. Come la luce di una candela nelle tenebre, che nemmeno tutta l'oscurità del mondo può spegnere. Giuseppe Salvia, che oggi ricorderete nella celebrazione eucaristica, è stato ed è una luce. Una di quelle tante luci, di quelle tante ‘candele’, che illuminano il buio", sottolinea Meloni. (Rin)