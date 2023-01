Giornata internazionale dell'educazione: Gemma, l'arma più potente per cambiare il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la Giornata Internazionale dell'Educazione, una ricorrenza fondamentale che ci ricorda quanto l'istruzione sia cruciale nella definizione di ogni essere umano. Come diceva Nelson Mandela, l'educazione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo'. Proprio ieri, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università Aldo Moro di Bari, ho sottolineato come il cuore pulsante di ogni Università non siano i docenti, ma gli studenti". Così, in una nota, l'europarlamentare Chiara Gemma. "Ed è proprio agli studenti – ha aggiunto - che auguro di scegliere il proprio futuro con la consapevolezza che ogni nostra scelta farà eco nella nostra vita". "Celebriamo quindi, questa giornata ricordando che l'istruzione è un diritto umano, un bene pubblico e una responsabilità pubblica. Facciamone tesoro", ha concluso Gemma. (Ren)