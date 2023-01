Napoli: oggi l'assessore all'istruzione Striano a pranzo alla Bovio Colletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pranzo alla Bovio Colletta, per l'assessore all'istruzione del comune di Napoli Maura Striano, con gli insegnanti e gli alunni della primaria. "Pranzo a base di pasta e piselli, frittata di spinaci e arance buonissime - ha raccontato l'assessore Striano - poi abbiamo raccolto alcune preferenze che useremo per assortire i nostri menù e come spunto di riflessione sull'educazione alimentare. Infine abbiamo parlato dei nostri sport preferiti, perché il movimento deve essere alla base della vita quotidiana insieme all'attenzione per la piramide alimentare".(Ren)