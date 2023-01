Cultura: la biblioteca nazionale di Napoli acquisisce lettera autografa di Leopardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera è stata acquistata ripiegata e imbraghettata nel primo volume dell'Epistolario del poeta, edito da Le Monnier, Firenze, del 1883, edizione in cui la lettera non risulta, quasi a riempire la lacuna. 'Caro Peppino', inizia la lettera. Col cugino Giacomo intrattiene una corrispondenza pervasa di accenti di affettività simili a quelli riservati al fratello Carlo. I due cugini sono infatti quasi coetanei e, grazie alla confidenza acquisita nel corso della frequentazione durante i soggiorni romani di Giacomo, si confidano opinioni e giudizi. La voglia di condividere dispiaceri e inquietudini, opinioni e giudizi, speranze e delusioni traspare dalla lettera che si apre con un riferimento allo screzio tra Melchiorri e Visconti ed un commento sull'importanza dell'amicizia: 'Veramente le amicizie o non si dovrebbero mai stringere, o strette che fossero non si dovrebbero mai rompere. Sono però ben certo e bene persuaso che la colpa in ciò non sia stata vostra'. Melchiorri è molto vicino a Leopardi in quegli anni e divide con lui l'amore per gli studi filologici. Nella lettera troviamo riferimento, infatti, agli 'stamponi' che attengono il lavoro di Leopardi "Annotazioni sopra la Cronica d'Eusebio" e si riporta la discussione tra i due cugini sulla collezione dei classici latini edita da Pomba, editore torinese, tra il 1818 e il 1835, dal titolo 'Collectio Latinorum scriptorum cum notis'. (segue) (Ren)