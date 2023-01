Campania: Saiello (M5S), la Regione proceda allo scorrimento delle graduatorie per i centri per l'impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono al fianco degli idonei ai concorsi per i centri per l'impiego della Regione Campania che chiedono lo scorrimento delle graduatorie. Con loro avremmo la possibilità di ricollocare migliaia di giovani in cerca di prima occupazione e tantissimi cittadini che hanno perso il lavoro. Nella nostra regione, che ha un tasso di disoccupazione record, i centri per l'impiego registrano da sempre gravi criticità, per carenza di organico, personale precario e strumentazioni di lavoro assolutamente inadeguate. Il Governo Conte aveva stanziato un miliardo a livello nazionale per farli funzionare ma gran parte di queste risorse, anche in Campania, non sono state utilizzate". Così il presidente della IV Commissione regionale speciale Industria 4.0 e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello. "De Luca evidentemente ha un pregiudizio ideologico verso chi è in difficoltà. Da mesi chiedo alla Giunta regionale di procedere con lo scorrimento delle graduatorie per colmare i vuoti di organico ma questa amministrazione è sorda", ha concluso. (Ren)