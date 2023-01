Senato: Rosso (FI), presentato emendamento salva piccoli Comuni nel Decreto Milleproroghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho presentato l’emendamento ‘salva piccoli Comuni’ che prevede la possibilità di essere iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso Enti Locali per almeno tre anni. Lo ha annunciato il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, estensore dell’emendamento al Decreto Milleproroghe. "Si tratta di una norma essenziale per assicurare la continuità amministrativa all’interno soprattutto dei piccoli Comuni che lamentano da tempo la difficoltà a reperire segretari comunali. Una misura di sburocratizzazione e semplificazione che abbiamo fortemente voluto come Forza Italia su richiesta proprio dei Comuni piemontesi", ha concluso Rosso. (Rpi)