Teatro San Carlo: Patriarca e Silvestro (Fi), serve indagine del ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna fare assolutamente chiarezza sulla gestione economico-finanziaria del Teatro San Carlo. Invitiamo il ministro Gennaro Sangiuliano ad attivare tutti gli strumenti ispettivi in suo potere per verificare quanto denunciato dal rappresentante della Regione Campania nel comitato d'indirizzo della Fondazione, prof. Riccardo Realfonzo, che ha espresso parere negativo al bilancio di previsione 2023". A dirlo sono Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia alla Camera, e Franco Silvestro, senatore del partito azzurro. "Presenteremo immediatamente una interrogazione parlamentare – aggiungono – perché siamo profondamente preoccupati dai rilievi mossi dal prof. Realfonzo alla tenuta economica di quella grande istituzione culturale che è il Teatro San Carlo. Rilievi che delineano uno scenario di incertezza e di debolezza della struttura che non possono, in alcun modo, rischiare di minare la difficile fase di ripresa post Covid del teatro". "Il San Carlo è uno dei templi culturali più famosi al mondo ed è l'orgoglio della tradizione musicale napoletana e italiana a livello internazionale – concludono la Patriarca e Silvestro –. Se le zone d'ombra, rilevate dal prof. Realfonzo, si rivelassero in tutta la loro gravità, sarebbe necessario intervenire con prontezza e determinazione per mettere in sicurezza l'Ente, che è e resta il bene unico da tutelare". (Ren)