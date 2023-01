Giustizia: Salvini, spero che sia finito il tempo del contrasto fra politica e magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Così come al ministero sto lavorando per rasserenare, creare rapporti e risolvere problemi, spero che sia finito il tempo del contrasto fra politica e magistratura”. Lo ha detto questa mattina il vice premier e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini durante un incontro alla sede degli industriali di Cremona. “C’è bisogno di dialogo, di tranquillità e di serenità”, ha proseguito Salvini, sottolineando che “la politica deve evitare lo scontro con la magistratura e viceversa. Il ministro Nordio mette alcuni paletti su alcuni abusi e ci mancherebbe, l’importante è che non ci siano polemiche con un intero corpo, come quello della magistratura, che ha al lavoro questa mattina migliaia di persone per bene, che sono in tribunale non per fare politica, che sono in ufficio non per intercettare a casaccio.” “L’importante - ha concluso il ministro - è identificare e sanzionare eventuali limitati abusi senza nuovoi scontri fra pezzi dello stato. È importante abbassare i toni da parte di tutti”. (Rem)