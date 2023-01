© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentazione nuova edizione Marefuori 3 e anteprima prima puntata. Sarà presente tutto il cast, in onda in prima serata su Rai 2 da mercoledì 15 febbraio ed in anteprima in esclusiva su piattaforma RaiPlay dal primo febbraio 2023. Napoli, Auditorium centro produzione Rai, viale Marconi (ore 17.00). (ren)